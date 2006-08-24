Минск на пороге 939-летия

День города в этом году будет особым и пройдет с размахом. Когда, где и что именно произойдет в Минске рассказал главный организатор праздника.

:Виктор Кураш - профессионал в деле организации торжеств. Правда, не семейных, а общегородских. Начальник управления культуры Минского горисполкома организовал уже не один день рождения столицы. Самое сложное, говорит Виктор, каждый новый праздник сделать непохожим на предыдущий. Сегодня минчан чем-то рядовым уже не удивишь.

Торжественные мероприятия пройдут с 8 по 10 сентября, а самые основные события состоятся 9 сентября.939-ый день рождения столицы отпразднуют во всех уголках Минска, и даже самых отдаленных.

Если вы живете не в центре - не расстраивайтесь: праздник доберется и до вас. Вам не придется ехать с окраины в переполненный центр. Каждый район подготовил свою культурную программу. В Лошице - районный праздник "Минск - это я". В Курасовщине около памятника архитектуры "Белая дача" - художественно-спортивный праздник. В поселке Сокол у организаторов праздника - свой сюрприз. А в микрорайоне Чкаловский в День города состоится "Праздник двора". В районе Восток - минчан будут веселить радио-диджеи.

Если вы придете к реке Свислочь 9 сентября в 20.30, то увидите необычайно красивое зрелище. На день рождения можно себе позволить и свето-музыкальную феерию.

О своем участии в праздновании Дня города заявили все знаменитые эстрадные и народные артисты. Они дадут небольшие концерты во всех уголках столицы. Так что звезд эстрады можно будет увидеть и в Малиновке, и на Юго-Западе, и на Востоке.

9 сентября по всему городу развернутся художественные пленэры и выставки-продажи. В честь Дня города пройдут фестивали студенческого и детского творчества. А спортивные мероприятия будут почти в каждом микрорайоне.

Возле Национальной библиотеки появится ещё одно место для культурного отдыха: на День города здесь пройдет выставка товаров столичных предприятий. А ещё туда приглашаются будущие молодожены. Рядом со скульптурой Скорины будут торжественно регистрировать браки.

В списке так много мероприятий, что они не уместились и на пяти листах мелким шрифтом. Лучше увидеть происходящее, говорят организаторы. Особенно - финальную "точку" праздника. На проспекте Победителей 9 сентября в 22.00 пройдет красочный фейерверк.