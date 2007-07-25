Минск минувшей ночью превратился в Венецию

Стихия прошлась минувшей ночью по территории Беларуси. Сильный дождь, гром, гроза, порывы ветра достигали 19 метров в секунду.

Не торнадо, и даже не ураган с человеческими именами - простой дождь - зато какой - подмочил целые области республики. Без света в стране осталось более трехсот городов и весей.



В целом по республике пострадали 144 населенных пункта. Из них 134 - в Брестской области. Всего было повреждено 273 кровли зданий. Без электроснабжения остались 329 населенных пункта. Но уже к утру в 217 подачу энергии восстановили.



В Клецком районе молния попала в конюшню, в результате чего сгорели 20 лошадей. В Слуцке молния попала в здание детского сада. Сгорела кровля и частично веранда. Пострадавших нет.



В Минске было подтоплено более 30 столичных дорог. На 2,5 часа было приостановлено движение на 8 трамвайных, 35 троллейбусных и 27 автобусных маршрутах. Ливневые стоки не справлялись с мощными потоками воды. Но сотрудники МЧС действовали оперативно, так как уже имели опыт ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.

Вот только за вчерашний день в этой диспетчерской приняли почти четыреста звонков. Обычно - минимум вдвое меньше. Где-то обесточило, кого-то затопило. В компьютере минской аварийки - вся хроника разгула стихии.

На устранении последствий здесь работали девять экипажей и почти три десятка человек. Выезжали в основном в аварийную ночь.

В сегодняшнюю ночь всего три часа сильного ливня умудрились парализовать и человеческое, и автомобильное движение сразу в нескольких районах Минска. В центре мегаполиса уровень воды достигал почти полуметра. Лишь за один вечер в городе выпала двухнедельная норма осадков.

Людмила Паращук, Начальник отдела метеорологических прогнозов Республиканского Гидрометцентра: "Такого дождя в Минске не было уже два года. В Скандинавии - осень, в России - жара, а между ними через Беларусь прошел контрастный атмосферный фронт. 35 мм - это где-то 35 литров воды на 1 квадратный метр."

Как спасать эти самые квадратные метры для минских коммунальщиков пока большой вопрос. Только по предварительным подсчетам, кровли протекли в сотнях жилых домов. Во многих из них шел капитальный ремонт, и крыши были прикрыты целлофаном - затопило квартиры и подвалы.

Стихия побаловалась и в Брестском регионе. Там пострадали четыре района, затопило десятки жилищ и подворий. Без электроснабжения - почти полторы сотни населенных пунктов.

Не глобальный, но тоже урон. Последствия катаклизма в некоторых минских ресторанах если не налицо, то на двери. Санитарный день. Мебель от потопа вынесли на улицу, пока подсчитывают наличные потери. А вот Маргарита Зиновьевна ущерб от подводной одиссеи в своей квартире уже оценила.

В нескольких метрах от подмоченных домов устраняют последствия летной погоды. В свое время местные жители не захотели расстаться со старыми деревьями, в итоге почти на сутки пришлось расстаться с электричеством. Трухлявая флора упала на провода. Без света осталось тридцать домов.

Последствия разгула стихии устраняли всю ночь, весь день. На настоящий момент электричество появилось почти у всех обесточенных. Остальных к прелестям цивилизации обещают подключить уже в ближайшее время. А вот метеопрогнозы не столь оптимистичны. В ближайшем будущем в Беларуси снова обещают дожди.