Минск: как будет работать транспорт в праздничные дни?

Новости Беларуси. Минчане и особенно гости столицы наверняка захотят побывать на разных площадках, находящихся друг от друга на приличном расстоянии. При этом один из главных вопросов: выезжать на автомобиле или добираться до мест празднований общественным транспортом? Надеемся, информация программы «Столичные подробности» на СТВ поможет вам сделать этот непростой выбор!

Парковочное место найти будет действительно проблематично. Однако столичные транспортники тщательно предусмотрели вопрос организации движения в предстоящие масштабные выходные.

Городской пассажирский транспорт 9 мая изменит работу следующим образом.

В период проведения праздничных мероприятий увеличат количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 1 и №100. Интервал движения в дневное время составит 6–8 мин.

В связи с возложением венков к монументу Победы в период с 07:30 до окончания мероприятия будут изменены трассы следующих маршрутов:

— № 100, 115Э, 10-64-ТК, 10-76-ТК, 11-51-ТК, 12-80-ТК по проспекту Независимости, улице Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Чапаева, Платонова, Сурганова, Независимости;

— № 300Э, 14-00-ТК по улицам Бобруйской и Ульяновской, Первомайской, Чапаева, Платонова, Сурганова, проспекту Независимости;

— № 485-ТК, 1077-ТК, 15-40-ТК, 1548-ТК, 1567-ТК в направлении Комаровского рынка по улицам Сурганова, Якуба Коласа, Хоружей, в обратном направлении без изменений;

— № 1063-ТК по проспекту Независимости, улицам Ленина, Немига, Янки Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улице Красной, Веры Хоружей;

— № 1112-ТК по проспекту Независимости, улице Ленина, Немига, Янки Купалы, Куйбышева, Веры Хоружей;

— № 14-09-ТК — со стороны деревни Боровляны по проспекту Независимости, улице Сурганова до РК «Академическая»;

— № 57 по улицам ПУлихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, Клары Цэткин, проспекту Дзержинского с выполнением остановочных пунктов «Ленинградская» и «Вокзал»;

№ 18, 26 по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайской.

В период прохождения колонны по проспекту Независимости на участке от площади Якуба Коласа до площади Победы (ориентировочно с 10:00 до 10:30) возможна кратковременная остановка движения всех видов транспорта в районе пересечения проспекта Независимости — Машерова — улицы Козлова.

В связи с проведением праздничного концерта на площади Победы, 9 мая в период с 18:00 до окончания мероприятия (ориентировочно в 23:00) будут изменены трассы некоторых маршрутов.

9-го мая изменится работа метро: интервал движения поездов на 1-ой и 2-ой линиях будет меняться. В связи с проведением праздничных мероприятий на площади Победы изменится режим работы одноименной станции метро.

С полуночи 7 мая до окончания праздничных мероприятий 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта на улице Коммунистической от Красной до Киселева. На улице Киселева — от площади Победы до Куйбышева, включая придорожные парковки. На улице Красной — от проспекта Машерова до улицы Коммунистической, включая придорожные парковки.

С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта на проспекте Машерова от проспекта Независимости до Победителей, включая придорожные парковки.

В связи с массовыми посещениями кладбищ в период с 7 по 10 мая в Минске организуют работу нескольких временных городских автобусных маршрутов, а на некоторых действующих увеличат количество подвижного состава.