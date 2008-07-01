Минск избавляется от автохлама

В столице зарегистрировано около 600 тысяч личных авто. Но по дорогам колесят не все. Для некоторых остался один путь – на металлолом. Автохлам покидает Минск все активнее. Стимулом для автовладельцев стала практически нулевая стоимость этой услуги. Однако экологическая милиция ГАИ считает, что бывшим автомобилям следует значительно прибавить скорость направлении свалки, иначе в нее превратятся столичные улицы и дворы.

Заявление в ЖЭС и коммунальщики бесплатно транспортируют авто на свалку. Снять свою "копейку" с учета в ГАИ – услуга тоже "копеешная". Люди стали более информированы в этом. Желающих расстаться со своим автомобилем становиться все больше.