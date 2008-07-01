Прямой эфир

Минск избавляется от автохлама

01 июля 2008 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В столице зарегистрировано около 600 тысяч личных авто. Но по дорогам колесят не все. Для некоторых остался один путь – на металлолом. Автохлам покидает Минск все активнее. Стимулом для автовладельцев стала практически нулевая стоимость этой услуги. Однако экологическая милиция ГАИ считает, что бывшим автомобилям следует значительно прибавить скорость направлении свалки, иначе в нее превратятся столичные улицы и дворы.
Заявление в ЖЭС и коммунальщики бесплатно транспортируют авто на свалку. Снять свою "копейку" с учета в ГАИ – услуга тоже "копеешная". Люди стали более информированы в этом. Желающих расстаться со своим автомобилем становиться все больше.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 июля 2008 13:56

Сигналу SOS исполнился век

01 июля 2008 10:47

Повышены тарифные оклады некоторым категориям врачей

01 июля 2008 10:46

Более пятисот представителей СМИ из 14 стран будут освещать ход "Славянского базара в Витебске"