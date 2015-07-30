Минск: исторический экскурс по улице Можайского

Пульсирующее сердце Беларуси — Минск — бьется силами почти 2 млн. людей. Столичная жизнь растекается почти на 1 200 улицах и переулках, треть их которых названа в честь замечательных людей. И если фамилии Достоевского, Толстого и Ленина мгновенно рождают в голове четкие ассоциации, то личности, скрывающиеся за многими другими названиями улиц, часто оказываются загадкой.

Коренной минчанин Владимир Моложавый изучает родной город уже шестой десяток лет. Но недавно Владимир Антонович обнаружил улицу, чье происхождение весьма туманно.

Владимир Моложавый:

Проходя по этой улице, я заметил таблички. На одной написано “улица Можайского”, на другой — “улица Можайская”. Не может быть такого, чтобы одна улица имела два названия. В честь кого была названа эта улица?

Речь идет об Александре Федоровиче Можайском — изобретателе первого в мире самолета. Именно этот русский, что удивительно, моряк и контр-адмирал в 1883 году построил и испытал первый самолет. Причем сделал это на 20 лет раньше американских братьев Райт, которым многие до сих пор приписывают легендарные изобретения. Правда, моноплан Можайского так и не взлетел, но это уже детали, скрывшиеся за облаками истории.

Нина Бешенкова, заведующая сектором управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Советского района города Минска:

Улица названа в честь Александра Федоровича Можайского. В 1955 году именем этого русского ученого, основоположника в области воздухоплавания и авиации названы три переулка и улица.

Сегодня в Минске находятся три улицы, названные в честь героев авиации: Жуковского, Можайского и Нестерова.