Минск и Ташкент намерены активизировать сотрудничество по всем направлениям. Перспективы взаимовыгодного партнерства обсудили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев. Встреча прошла накануне знакового события для двусторонних отношений – официального визита Президента Узбекистана в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежных гостей интересуют белорусский опыт в АПК. В планах – серьезно нарастить поставки мяса, а также значительно расширить экспорт картофеля и рапса на узбекский рынок. В ходе переговоров стороны также уделили внимание вопросам промышленной кооперации и перспективам реализации совместных инвестиционных проектов. Партнеры планируют укрепить взаимовыгодное партнерство по целому ряду направлений и значительно увеличить товарооборот.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Предстоящий визит Шавката Миромоновича, он задаст очередной импульс нашим двусторонним отношениям. И та серьезная планка в два миллиарда долларов к 2030 году взаимного товарооборота, я уверен, что она будет достигнута, как и по итогам текущего года, рубеж в миллиард долларов мы должны преодолеть.

Визит узбекской делегации проходит в рамках Форума регионов двух стран. В эти дни узбекские делегации посещают промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса, где знакомятся с экспортным потенциалом и обсуждают конкретные проекты взаимовыгодной кооперации. 8 июля в Минске пройдет пленарное заседание форума, на котором будут подписаны двусторонние документы.