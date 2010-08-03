Минск и Стокгольм соединил новый авиарейс

График перелётов, в первую очередь, рассчитан на бизнесменов, ведь количество визитов в Минск представителей стокгольмских деловых кругов за последние годы увеличилось в разы.

Расстояние от Стокгольма до Минска ближе, чем расстояние от Стокгольма до северной точки Швеции. И теперь 867 километров можно будет преодолеть менее чем за два часа.

Небольшой аэробус по вторникам, средам и пятницам будет курсировать между столицами Беларуси и Швеции. Расписание удобно в первую очередь для тех, кто ценит каждую минуту. К примеру, бизнесмен закончив все дела в Минске, в 18.00 может улететь в Стокгольм и, уже отдохнув, приступить к новому рабочему дню. Или же наоборот. Уладив все вопросы в Стокгольме, к ночи вернуться в Минск. Время прилета — 22.45. Да и в жаркую погоду северное направление стало больше привлекать белорусских туристов.

Стефан Эрикссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Республике Беларусь:

З’яўленне зараз гэтага наўпростага авіарэйса сапраўды будзе спрыяць развіццю адносін, у тым ліку, канешне, бізнес-кантактаў.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

В Стокгольм летит 36 пассажиров , из Стокгольма мест в Минск нет — проданы все билеты.

Связи Беларуси и Швеции развиваются динамично. Да и количество визитов в Минск представителей шведских деловых кругов, в том числе и крупных компаний, за последние годы увеличилось в разы. Да и товарооборот между странами вырос больше, чем наполовину. Большая статья белорусского экспорта — нефтепродукты. Довольно активно продаем древесину, мебель, а также торф, минеральные удобрения, шины, текстиль и одежду. В магазинах Стокгольма можно увидеть белорусские холодильники. Чтобы эти схемы работали, а экономики наших стран крепли — прямое авиасообщение, как нельзя кстати.

В последнее время возрос интерес шведского бизнеса к белорусским высоким технологиям. Если раньше скандинавские страны делали акцент на сотрудничество с программистами из Индии, Китая, то сегодня охотнее налаживают «коннект» именно с нашими. Тем более, между Минском и Стокгольмом уже выросли «крылья».