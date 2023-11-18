Минск и Самара возобновили прямое авиасообщение

Еще один российский город стал ближе для белорусов. Спустя два года возобновилось прямое авиасообщение с Самарой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще один российский город стал ближе для белорусов. Спустя два года возобновилось прямое авиасообщение с Самарой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Направление востребованное. На борту лайнера, который 18 ноября встретили в Национальном аэропорту Минск, свыше полусотни человек. В воздухе они провели два с половиной часа. Подобные прямые рейсы пока будут осуществляться раз в неделю. Но уже сейчас все плюсы данного авиамоста очевидны – это не только комфорт для туристов, но и новые возможности для бизнеса.
Денис Шпенглер:
Я с супругой прилетел. Мы предприниматели из Самары. И мы очень заинтересованы в том, чтобы было быстро и удобно коммуницировать, налаживать деловые контакты, связи. Я думаю, что это очень перспективно.
Никита Середич, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта Минск:
Открытие прямого авиасообщения из Минска в Самару повлияет позитивно на развитие двусторонних отношений нашей страны с Российской Федерацией. И мы считаем, что деловые, экономические связи между нашими государствами в настоящее время очень важны. Будем работать в этом направлении в дальнейшем.
Данное направление – еще один шаг к долгосрочному сотрудничеству белорусско-российских авиаотношений. Уже в ближайшей перспективе планируется расширить полетную программу и сделать ближе друг другу Беларусь и российские города-миллионники, а также Дальний Восток.