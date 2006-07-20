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Минск и Москву свяжет новый скоростной поезд - "Славянский экспресс"

20 июля 2006 14:16
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В первый рейс он отправится 1 августа, и будет преодолевать расстояние между Минском и Москвой на 2,5 часа быстрее обычного поезда. Состав будет отправляться из Москвы через день в 23 часа 35 минут, а прибывать в Минск в 6 часов 04 минуты. Из Минска он будет уходить в 21 час 46 минут. Поскольку поезд будет курсировать ночью, все 12 вагонов в нем спальные: 4 плацкартных, 4 купейных, 2 вагона СВ, в одном из которых предусмотрено шесть мест для пассажиров бизнес-класса, один штабной вагон и один вагон-буфет.   В новом поезде будет увеличено количество мест для инвалидов. Специально для колясочников расширен тамбур, а душевая и туалетная комнаты оборудованы поручнями. Кроме того, во всех вагонах установлены биотуалеты.  Фирменными цветами нового поезда стали белый и различные оттенки зеленого. А в логотипе "Славянского экспресса" соединены символы двух государств - белорусский аист и российский журавль. Их изображения будут украшать салфетки, скатерти, чайную посуду, шторы и ламбрекены вагонов.
# общество

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