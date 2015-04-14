Прямой эфир

Минск и Киев договорились о 14 авиарейсах в неделю

14 апреля 2015 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 полетов в неделю между Минском и Киевом будет совершать белорусский авиаперевозчик. Такое официальное разрешение выдала Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, получено соглашение, которое позволит белорусским и украинским перевозчикам совместно эксплуатировать рейсы.

Напомним, в конце марта наша авиакомпания сообщила об отсутствии разрешения Украины на выполнение полетов в эту страну. Все из-за спора о воздушном паритете. 14 рейсов в неделю можно было совершать только до сегодняшнего дня. Планировалось, что до этой даты будут согласовываться дальнейшие условия авиасообщения по маршруту.

 

# общество # Авиасообщение

Другие новости рубрики

Все новости
Известный французский историк Жан-Жак Мари с визитом в Беларуси
14 апреля 2015 11:23

Известный французский историк Жан-Жак Мари с визитом в Беларуси

52-летний скалолаз, покоривший небоскреб без страховки, матерился в прямом эфире
14 апреля 2015 09:46

52-летний скалолаз, покоривший небоскреб без страховки, матерился в прямом эфире

Гендиректор «Миноблавтотранс» использовал труд подчиненных на даче – арестовано имущество руководителя на $500 тыс
14 апреля 2015 08:36

Гендиректор «Миноблавтотранс» использовал труд подчиненных на даче – арестовано имущество руководителя на $500 тыс