Минск и Киев договорились о 14 авиарейсах в неделю

Новости Беларуси. 14 полетов в неделю между Минском и Киевом будет совершать белорусский авиаперевозчик. Такое официальное разрешение выдала Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, получено соглашение, которое позволит белорусским и украинским перевозчикам совместно эксплуатировать рейсы.

Напомним, в конце марта наша авиакомпания сообщила об отсутствии разрешения Украины на выполнение полетов в эту страну. Все из-за спора о воздушном паритете. 14 рейсов в неделю можно было совершать только до сегодняшнего дня. Планировалось, что до этой даты будут согласовываться дальнейшие условия авиасообщения по маршруту.