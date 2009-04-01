Минск и Калининград свяжет еще один воздушный мост

Это позволит значительно увеличит пассажиропоток. Полеты планируется выполнять на хорошо знакомых белорусским авиапассажирам самолетах CRJ. Сегодня еще один лайнер канадского производства пополнил отечественный авиапарк. Воздушное судно рассчитано перевозку 50 пассажиров в эконом- и бизнес-классах.
- С поступлением таких двух самолётов мы планируем полностью вывести из эксплуатации в ближайшие месяцы АН-24 и ТУ-134 и таким образом предложить услуги по перевозке национальной авиакомпанией «Белавиа» более высокого комфорта, более высокого сервиса с определённым понижением стоимости билетов, - отметил Анатолий Гусаров, генеральный директор национальный авиакомпании «Белавиа».