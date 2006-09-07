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Минск готовится к своему Дню рождения

07 сентября 2006 11:09
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В День города оперативные службы Минска будут работать в обычном режиме. Тем не менее, для транспортников, медиков, сотрудников ГАИ и МЧС предстоящие выходные станут напряженными.

В дни празднования с общественным транспортом в Минске проблем не будет. Для того, чтобы минчане могли побывать на всех мероприятиях и благополучно вернуться домой после фейерверка,  организуют дополнительно 90 автобусов и троллейбусов. Они будут курсировать по центру Минска и от конечных станций метро. График работы транспорта спланирован в интересах отдыхающих.

На станции "скорой" помощи не ожидают большего количества  обращений, чем в обычные дни. Медики отмечают, что последние годы минчане стали внимательнее относиться к своему здоровью и научились гулять без последствий. Опасения вызывает только разрешение продажи в торговых точках слабоалкогольных напитков. В этом году работу выездных бригад скорой помощи на праздники несколько  усложнит то, что гуляния не будут сосредоточены в центральной части города, а будут разбросаны по районам.

ГАИ города просит водителей быть более внимательными. Препятствий для автомобилистов создано не будет. Центр города решено не перекрывать для движения транспорта.
А службы МЧС не только будут следить за порядком, но и помогать в организации развлекательных мероприятий.
Все оперативные службы будут на чеку. Однако если в праздники их профессиональное вмешательство не потребуется, никто не обидится.

# общество

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