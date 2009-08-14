Минск готовится к празднованию Дня города

Город развешивает пригласительные на свой главный праздник. А гостей столицы вокзалы встречают предпраздничным приветствием (ВИДЕО).

С перрона – на праздник. Ко дню города площадки ожидания всегда готовы и всегда заранее. Праздничный анонс с колёс пассажирам предлагают прямо у ворот в наряжающийся город. С молчаливых транспарантов кричат разноцветные надписи. На столбах развеваются стилизованные флажки. Нарядные декорации спешат напомнить и спешат поздравить.

До второй субботы сентября ещё целых четыре субботы. Но с чего начинается красный день календаря, уже можно узнать прямо при въезде в гримирующийся город. Сегодня вдоль трассы сотни разноцветных лоскутков столичные декораторы выстроили в текстильную мозаику. Полотна в 14 квадратных метров на глазах сливались в единую композицию, с самого утра задавая проезжающим автомобилистам бодрое настроение.