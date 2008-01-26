Минск борется за право проведения 17 международного фестиваля молодежи

По мнению всемирной федерации демократической молодежи, шансы победить у нашей столицы весьма велики. Основной конкурент Минска - ливийский Триполи. И что удивительно, сами ливийцы отдают предпочтение белорусской столице. Ливийская делегация ознакомившись с молодежным движением в стране официально объявила о своем решении голосовать в пользу Беларуси. Кроме того, молодежные лидеры двух стран договорились вместе развивать туризм, гуманитарные, культурные и деловые связи.