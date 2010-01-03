«Минск-Арена» официально откроется в конце января

Точная дата открытия пока не установлена, но определено, что 30 января на льду многофункционального культурно-спортивного комплекса состоится матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Об этом сообщил журналистам министр спорта и туризма Беларуси Олег Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что 26 декабря трибуны новостройки впервые приняли 15 тысяч зрителей во время пробного заполнения. Все зрители были приятно поражены размерами комплекса и отметили, что чувствовали себя очень комфортно.

Олег Качан сказал, что в настоящее время идет окончательная доводка всех систем, проверяется функционирование табло, света, звука, кондиционеров и другого оборудования. Кроме того, и персонал, который будет работать на «Минск-Арене», должен привыкнуть к своему новому объекту с тем, чтобы в дальнейшем создать максимально удобные условия для ее гостей.

Министр отметил, что в будущем не исключена возможность проведения на льду «Минск-Арены» матчей традиционного Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Эти соревнования уже 6 лет проводятся в Минске во Дворце спорта и Ледовом дворце по улице Притыцкого и вызывают большой интерес болельщиков. Игры турнира привлекают на трибуны этих столичных арен большое количество зрителей, причем не только минчан, но и гостей, подчеркнул Олег Качан. Поэтому вполне возможно, что в следующем году участники Рождественского турнира опробуют и лед «Минск-Арены», которая может принять гораздо больше болельщиков.

«Минск-Арена» станет крупнейшим закрытым стадионом Беларуси, а пока первенство принадлежит «Бобруйск-Арене», трибуны которой могут вместить 7 тысяч зрителей.