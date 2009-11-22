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«Минск-Арена» готовится к чемпионату мира по хоккею 2014 года

22 ноября 2009 16:02
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По предварительным подсчётам, столица примет около 50 тысяч гостей.

Их нужно разместить в современных гостиницах. Проект одной из них уже утверждён главой государства. Отель от известного зарубежного бренда Кемпински распахнёт свои двери на набережной Свислочи.

А в микрорайоне Чижовка к чемпионату мира построят многофункциональный комплекс, часть спортивных мероприятий пройдет на его арене.

Откроется и суперсовременный четырехуровневый комплекс на проспекте Победителей – с ледовым катком, ночным клубом, двумя супермаркетами и семью ресторанами.

Виктор Никитин, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
– Мы получим действительно европейский город. С хорошей классической планировочной структурой. С очень компактными жилыми районами, с крупными парками, бульварами, скверами и с пропорциональной территорией, предназначенной для развития промышленности и социальной инфраструктуры.

# общество

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