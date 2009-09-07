Минск 7 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ПО «ГУМУ» СУДЯТ О ГОРОДЕ

- При посещении «ГУМа» судят о городе, судят о республике в целом, - утверждает Николай Карачун, директор ГУМа.

Для многих из нас ГУМ – это десятки торговых залов, сотни стеллажей с товарами и тысячи ежедневных покупок. И мало кто знает, что кроме всего этого, здесь есть места, куда посторонним вход воспрещен.

- Это наша комната истории. Здесь есть радиоприемник, фотоаппарат тех лет, - показывает Николай Карачун.

В том же корпусе, за закрытыми дверями от глаз посетителей, скрывается и доска почета. Из штата в 1400 сотрудников на ней всего 40 портретов. Кстати, фото флагмана в этой экспозиции отсутствует.

- Работу директора должны оценить органы управления торговли в городе, -считает Николай Карачун.

За штурвалом торгового корабля Николай Николаевич уже 14 лет. К слову, он юбилейный, 10-ый руководитель «ГУМа». Но формулу успеха классического универмага не запатентовывает.

- У меня есть хорошие помощники, мои заместители. Поэтому в том, что ГУМ стабильно работает на протяжении многих лет, - заслуга всей команды

Стать одним из тринадцати лучших Николай Николаевич никогда не стремился. Звание «минчанин года» для него приятная неожиданность.

- Прочитав список тех людей, которым присвоено это звание, я честно говоря заволновался... «Достоин ли я?», - сомневается Николай Карачун.

А пока руководитель задается вопросом, его подчиненные ответ знают точно.

- Конечно, достоин, наш директор во всем достоин.

Хотелось бы придать новый колорит этому зданию, сохранить его как памятник истории, притом параллельно сделать его более удобным.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Оригинальное украшение к празднику переехало с площади Независимости во Фрунзенский район. По словам дизайнеров - это место создано для имени столицы. Сердце Европы из пяти букв теперь привлекает внимание горожан издалека.

Цветовая гамма что ни на есть самая праздничная. Чёрно-белые фотографии с обратной стороны слова невольно возвращают в прошлое. А 10 сентября здесь будет коронована самая красивая минчанка.

Бело-голубые паруса в центре столицы

Корабль - оперный театр пришвартовался к праздничной пристани. Свою тихую гавань здесь нашли две 14-метровые мачты. Рабочие наводят последние штрихи. У подножия украшений - голуби, а вверху -второе небо. Такие декорации пришлись по душе не только ценителям искусства.

А 12 сентября на площади театра награды получат лучшие из лучших. Имена 13 минчан года прозвучит именно здесь.

Это место в день города превратится в дворцовую площадь

Площадка Дворца культуры железнодорожников станет и городским центром смеха. Команды КВН столицы посоревнуются в находчивости. Подпевать любимые песни можно будет здесь же на концерте творческой молодёжи района. Самые смелые смогут попробовать свои силы в конкурсе по скейтбордингу.



ОПЕРАЦИЯ «АДАПТАЦИЯ»

Сегодня в Доме Кино встретились будущие аграрии и гуманитарии – первокурсники Академии Искусств и Аграрно-технического университета. Специально для студентов с периферии в течение 10 дней здесь будут устраивать альтернативные лекции – о правилах жизни в мегаполисе. Первокурсникам расскажут, как не растеряться в незнакомом городе, что делать в экстремальных ситуациях и куда обращаться за помощью.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Для подготовки к осенне-зимнему периоду испытание прошли 94 участка. С начала ремонтной кампании от тепломагистралей отключалось больше 6-ти с половиной тысяч жилых домов, почти 500 детских садов и 300 школ.

К слову, максимальный срок испытания минчан холодной водой составил 22 дня, в среднем же ремонт уложился в 13 дней.

НОЧНЫЕ НОТАРИУСЫ

Сегодня столичные нотариусы продлили режим рабочего дня до 10-ти вечера. Правда пока только в виде эксперимента и в одной нотариальной конторе. Затемно можно будет не только получить консультацию, но и оформить договоры, доверенности и другие документы. Если ночные юридические услуги будут востребованы, то поздний график приема сделают постоянным.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1928 году началась укладка первых рельсов для трамвая на Советской улице около и на новом тогда мосту через Свислочь.

74 года назад на предприятиях города активно внедрялось стахановское движение. И уже через год - в столице было зарегистрировано 5 тысяч стахановцев.

11 лет назад в Минске подписан меморандум о сотрудничестве между Республикой Беларусь и ЮНЕСКО.

ОПРОС

Это уже история, а чем запомнился первый осенний понедельник сегодняшним минчанам, в нашем традиционном опросе.