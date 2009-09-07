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Минск 7 сентября

07 сентября 2009 17:27
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«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ПО «ГУМУ» СУДЯТ О ГОРОДЕ

-  При посещении «ГУМа» судят о городе, судят о  республике в целом, - утверждает Николай Карачун, директор ГУМа.

Для многих из нас ГУМ – это десятки торговых залов, сотни стеллажей с товарами и тысячи ежедневных покупок. И мало кто знает, что кроме всего этого, здесь есть места, куда посторонним вход воспрещен.

- Это наша комната истории. Здесь есть радиоприемник, фотоаппарат тех лет, - показывает Николай Карачун.

В том же корпусе, за закрытыми дверями от глаз посетителей, скрывается и доска почета. Из штата в 1400 сотрудников на ней всего 40 портретов. Кстати, фото флагмана в этой экспозиции отсутствует.

- Работу директора должны оценить органы управления торговли в городе, -считает Николай Карачун.

Николай Карачун, директор ГУМа.

За штурвалом торгового корабля Николай Николаевич уже 14 лет. К слову, он юбилейный, 10-ый руководитель «ГУМа». Но формулу успеха классического универмага не запатентовывает.

-  У меня есть хорошие помощники, мои заместители. Поэтому в том, что ГУМ стабильно работает на протяжении многих лет, - заслуга всей команды

Николай Карачун, директор ГУМа.

Стать одним из тринадцати лучших Николай Николаевич никогда не стремился. Звание «минчанин года» для него приятная неожиданность.

- Прочитав список тех людей, которым присвоено это звание, я честно говоря заволновался... «Достоин ли я?», - сомневается Николай Карачун.

А пока руководитель задается вопросом, его подчиненные ответ знают точно.

-  Конечно, достоин, наш директор во всем достоин.

Хотелось бы придать новый колорит этому зданию, сохранить его как памятник истории, притом параллельно сделать его более удобным.

 

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Николай Карачун, директор ГУМа.

Оригинальное украшение к празднику переехало с площади Независимости во Фрунзенский район. По словам дизайнеров - это место создано для имени столицы. Сердце Европы из пяти букв теперь привлекает внимание горожан издалека.

Цветовая гамма что ни на есть самая праздничная. Чёрно-белые фотографии с обратной стороны слова невольно возвращают в прошлое. А 10 сентября здесь будет коронована самая красивая минчанка.

Бело-голубые паруса в центре столицы

Николай Карачун, директор ГУМа.

Корабль - оперный театр пришвартовался к праздничной пристани. Свою тихую гавань здесь нашли две 14-метровые мачты. Рабочие наводят последние штрихи. У подножия украшений - голуби, а вверху -второе небо. Такие декорации пришлись по душе не только ценителям искусства.

А 12 сентября   на площади театра   награды получат  лучшие из лучших. Имена 13 минчан года прозвучит именно здесь.

Это место в день города превратится в дворцовую площадь

Площадка Дворца культуры железнодорожников станет и городским центром смеха. Команды КВН столицы посоревнуются в находчивости. Подпевать любимые песни можно будет здесь же на концерте  творческой молодёжи района. Самые смелые смогут попробовать свои силы в конкурсе по скейтбордингу.

 

ОПЕРАЦИЯ «АДАПТАЦИЯ»

Сегодня в Доме Кино встретились будущие аграрии и гуманитарии – первокурсники Академии Искусств и Аграрно-технического  университета. Специально для студентов с периферии в течение 10 дней здесь будут устраивать альтернативные лекции – о правилах жизни в мегаполисе. Первокурсникам расскажут, как не растеряться в незнакомом городе, что делать в экстремальных ситуациях и куда обращаться за помощью.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

 Для подготовки к осенне-зимнему периоду испытание прошли 94 участка. С начала ремонтной кампании от тепломагистралей отключалось больше 6-ти с половиной тысяч жилых домов, почти 500 детских садов и 300 школ.
К слову, максимальный срок испытания минчан холодной водой составил  22 дня, в среднем же ремонт уложился в 13 дней. 

НОЧНЫЕ НОТАРИУСЫ

Сегодня столичные нотариусы продлили режим рабочего дня до 10-ти вечера. Правда пока только в виде  эксперимента и в одной нотариальной конторе. Затемно можно будет не только получить консультацию, но и оформить договоры, доверенности и другие документы.  Если ночные юридические услуги будут востребованы, то поздний график приема сделают постоянным.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1928 году началась укладка первых рельсов для трамвая на Советской улице около и на новом тогда мосту через Свислочь.

74 года назад на предприятиях города активно внедрялось стахановское движение. И уже через год - в столице было зарегистрировано 5 тысяч стахановцев.

11 лет назад в Минске подписан меморандум о сотрудничестве между Республикой Беларусь и ЮНЕСКО. 

ОПРОС

Николай Карачун, директор ГУМа.

Это уже история, а чем запомнился  первый осенний понедельник сегодняшним минчанам, в нашем традиционном опросе.

# общество # Фотофакт

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