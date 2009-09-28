Минск 28 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило 28 сентября рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

Закрытие проекта «Минская смена: лидер-2009»

В минской ратуше подвели итоги проекта «Минская смена: лидер-2009». Лучшим генераторам идей вручили специальные сертификаты. Напомним, в течение года Мингорисполком и Академия управления при Президенте Республики Беларусь, отбирали самых активных студентов. 53 финалиста прошли тестирование на лидерские качества. 9 лучших проектов будут реализованы в столице в самое ближайшее время.

Например, группа «Архитектура и строительство» предложила оптимальный вариант реконструкции домов 60-70-х годов постройки, а группа «Спорт и туризм» – прокат пока малоизвестных джоллиджамперов.

- Собрались в зале лучшие из лучших, прошедшие испытание, идеи которых прошли длительный отбор, всесторонние наблюдения и анализ. Это те идеи, которые нужны городу, это те идеи, которые нужны стране, - рассказал исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.

- Нами был разработан проект по прокату джоллиджамперов и последующем развитии этого вида спорта у нас в стране и в Минске. Джоллиджампер - это тренажёр, с помощью которого можно разгоняться до 35 километров в час, делать сложные акробатические элементы, перепрыгивать через автомобили. Он обладает оздоровительными качествами. Можно за месяц похудеть до 9 килограмм, - рассказал руководитель группы по направлению «Спорт и туризм» проекта «Минская смена: Лидер-2009» Сергей Рукан.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Театральный рейс

Автобус №100 стал сценой и гримеркой для участников фестиваля «Тэатральны куфар».

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Школьные выборы по-взрослому

В столице началось формирование Молодежной палаты при Мингорсовете. В разгаре регистрация кандидатов и подготовка избирательной комиссии. 55 юных депутатов выберут из учеников 8-11 классов.

К слову, это уже второй созыв Молодежной палаты. Первый опыт самоуправления оказался удачным – практически все предложения юных депутатов до реализованы. Агитационная кампания в школах, лицеях и гимназиях начнется 1 октября.

- Здесь будут задействованы настоящие пиар-технологии, и я надеюсь, что до «грязных» не дойдет. Как показали прошлые годы, кампания проходит очень интересно. Ребята делают плакаты, печатают буклеты, выступают, привлекают школьных звезд эстрады, и те выступают с концертами, - рассказал депутат Минского городского совета депутатов Юрий Чечукевич.

«Янтарь» засиял новыми красками

Реконструкция бассейна с драгоценным названием вышла на финишную прямую. Здание изменилось до неузнаваемости. Фасад украсили высокими синими витражами в стиле модерн.

Изменилась не только форма, но и содержание. Безопасность обеспечат новые инженерные сети, комфорт – раздевалки с теплыми полами, а возможности тренировок расширит новая глубина бассейна.

Сейчас рабочие укладывают плитку и шлифуют «Янтарь» до блеска

- Бассейн «Янтарь» на весь Заводской район такой один. Работает на такие микрорайоны как Шабаны, Чижовка. Желающих заниматься плаванием очень много, - рассказала директор детско-юношеской школы по плаванию Инна Рублевская.

ИСТОРИЯ

26 сентября 1891 года из Губернаторского сада (ныне парк Горького) аэронавт Дравницкий поднялся в небо на воздушном шаре, а затем спустился на парашюте собственного изготовления.

В 1989 году - после 26-летнего перерыва - возобновила свою деятельность Минская православная духовная семинария.

Ровно год назад в столице прошли семейные гонки на лимузинах. Двадцать супружеских пар сразились за звание «СуперСемейка».

ОПРОС

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь.