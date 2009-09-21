Минск 21 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

НА МУЖЧИНУ УПАЛА СТЕНА

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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Крепость стен, проверенных веками, скоро смогут оценить посетители археологического музея под открытым небом. Центром экспозиции станет храм, который построят на месте древнего замчища. Сейчас там засыпают котлован после раскопок. Находки (а это пуговицы, украшения, шпоры, кольчуга) датируются 12 веком. Исследования на этом месте продолжатся. Фундамент, мостовую и сруб законсервировали до следующего лета.

- Остатки храма, фундамента, может, какие-то деревянные сооружения, которые связаны с ним, – все это планируется все "музеифицировать". И, как у нас уже сделано в Берестье, в Турове, поместить под стеклянный купол для всеобщего обозрения. Водить туда экскурсии, - рассказал научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО В 12-ТИ НОМИНАЦИЯХ

Дипломы и овации для лучшего двора, фонтана, подъезда и даже балкона. Сегодня подвели итоги и назвали победителей городского конкурса на лучшее благоустройство в 12 номинациях. Самым зеленым и ухоженным официально объявлен Центральный район. Серебро взял Первомайский, бронза – у Ленинского.

ПЕРВЫЕ ПЕРНАТЫЕ ТУРИСТЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЮГ

Несмотря на теплый сентябрь, для самых теплолюбивых птиц наступили настощие холода. Инстинкты вынудили пернатых временно сменить место жительства. На южные курорты уже отправились утки, камышовки, славки, трясогузки. Правда, некоторые виды благодаря потеплению изменили своим привычкам и назло морозам остаются на родине. Кстати, в столице каждый год зимуют лебеди, скворцы и даже грачи.

ИСТОРИЯ

А в 1936 году в этот день главным событием стал общегородской митинг трудящихся женщин в поддержку народа Испании. Он состоялся на стадионе «Динамо». А ровно 57 лет назад на Центральной площади (ныне Октябрьской) торжественно открыли памятник Иосифу Сталину.

ОПРОС

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь