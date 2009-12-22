Минск 21 декабря

Железнодорожный вокзал обзавёлся масштабным путеводителем

Теперь гостям города не придётся надеяться на пословицу «Язык до Киева доведёт». Карту повесили на самом видном месте в фойе вокзала. Особенность новинки в том, что при относительно небольших размерах, карта вместила не только все городские улицы, но и схему метрополитена, маршруты проезда до гостиниц, автовокзалов, исторических достопримечтельностей Минска и окресностей.

Первый ёлочный базар в Минске

Такие известия пришли с проспекта газеты “Правда”. Именно там был дан старт новогодним ёлочным базарам. Зелёный товар уходил как горячие пирожки. Мы посчитали, что за 10 минут в среднем продаётся по 6 новогодних красавиц. И это только начало! Продажа елей во всех районах начнётся с 23 декабря и закончится аккурат к Новому Году. Цена в нынешнем году колеблется от 14 до 20 тысяч. Елок хватит всем! Уже заготовлено более 200 тысяч новогодних красавиц.

Правила пользования пиротехникой

…наглядно продемонстрировали Дед Мороз и Снегурочка по большой просьбе городского управления МЧС. К слову, сами петарды на встречу не принесли. Организаторы праздника ограничились фейерверком из конфет и подарков.



Рукодельная экспозиция открылась в рамках фестиваля «Рождественская сказка»

Дети, которым трудно удержать в руках нитку с иголкой, создали произведения, достойные профессионального представления. Все работы объединены общей темой Нового года и новых надежд. Фестиваль “Рождественская сказка” пройдёт во всех реабелитационных центрах и завершится 28 декабря новогодним праздником для нескольких сотен участников.

Этот день в истории столицы

21 Декабря 1886-ого приходится первая в Минске пробная попытка электроосвещения, собравшая множество любопытствующих горожан. Электромашину для выработки тока подключили к паровому двигателю водокачки.

110 лет назад в Минске открылась выставка произведений ведущих русских художников-передвижников. Ровно 65 лет назад ведущим театрам были присвоены имена Янки Купалы и Якуба Коласа.

И наконец, 10 лет сегодня исполняется памятнику Евфросинии Полоцкой в сквере Белгосуниверситета.