Минск 17 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

В КВАРТИРЕ ПО УЛИЦЕ ГАЯ ОБНАРУЖЕНО ТРИ ТРУПА

ТАКСИ ПРОТАРАНИЛО ИНОМАРКУ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

СТОЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АКТИВИЗИРУЮТ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Создать информационные странички предложили экономисты сегодня в Мингорисполкоме. Отметим, что по итогам трёх летних месяцев коммунальные предприятия Минска увеличили выпуск продукции более чем на 10%.

ОТРЯД БРСМ НАПРАВИЛСЯ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ В ПЕРВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ

Около 30 добровольцев из БНТУ вооружились вёдрами, лопатами и мётлами. Этот волонтерский субботник поможет сдать общежитие уже к декабрю. А в 2010 году здесь появятся первые новоселы.

ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВОЙ ВИЦЕ-МИСС МИНСК-2009 НА САЙТЕ СТВ

Ольга Симакова учится на архитектора и мечтает превратить Минск в город мечты. За час она объяснила, как будет выглядеть столица через 10 лет, и как изменилась её жизнь после конкурса.

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