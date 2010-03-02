Прямой эфир

Міншчына прыняла Рэспубліканскую патрыятычную эстафету

02 марта 2010 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Акцыя прысвечана 65-й гадавіне Вялікай Перамогі.

Старт ёй далі напачатку лютага ля сцен Брэсцкай крэпасці. Наступнай «кропкай» адмысловага маршруту стаў мемарыял «Маці-патрыёткі» у Жодзіне. Гэта – сімвал подзвігу савецкіх жанчын у гады Вялікай Айчыннай вайны. Правобразам яго стала Анастасія Фамінічна Купрыянава, пяцёра сыноў якой не вярнуліся з поля бою.

Да мемарыялу ўдзельнікі акцыі – а гэта ветэраны, школьнікі, моладзевыя актывісты, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый – усклалі кветкі і вянкі. Памяць пра загінуўшых ушанавалі «хвілінай маўчання».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 марта 2010 16:40

У вобласці рыхтуюцца адзначыць 8 сакавіка

02 марта 2010 16:30

Мощное землетрясение в Чили сдвинуло земную ось на 8 сантиметров

02 марта 2010 16:26

США отказываются от борьбы с наркобизнесом в Афганистане