Міншчына прыняла Рэспубліканскую патрыятычную эстафету

Акцыя прысвечана 65-й гадавіне Вялікай Перамогі.

Старт ёй далі напачатку лютага ля сцен Брэсцкай крэпасці. Наступнай «кропкай» адмысловага маршруту стаў мемарыял «Маці-патрыёткі» у Жодзіне. Гэта – сімвал подзвігу савецкіх жанчын у гады Вялікай Айчыннай вайны. Правобразам яго стала Анастасія Фамінічна Купрыянава, пяцёра сыноў якой не вярнуліся з поля бою.

Да мемарыялу ўдзельнікі акцыі – а гэта ветэраны, школьнікі, моладзевыя актывісты, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый – усклалі кветкі і вянкі. Памяць пра загінуўшых ушанавалі «хвілінай маўчання».