Минприроды и охраны окружающей среды ввело запрет на любительское рыболовство

Это касается лишь некоторых водоемов и рек Беларуси. До 31 декабря 2007 года запрещен лов всех видов рыбы на водохранилище Гута, озере Белое в Брестской области, водохранилище Светлогорское в Гомельской, некоторых озерах Витебской и в каналах Березовской ГРЭС. До 28 февраля запрещен лов щуки на водохранилищах Локтыши - Брестской области, и Краснослободское в Минской. До 1 июня запрещено ловить судака на канале "Микашевичский" на Брестчине.