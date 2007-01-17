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Минприроды и охраны окружающей среды ввело запрет на любительское рыболовство

17 января 2007 09:08
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Это касается лишь некоторых водоемов и рек Беларуси. До 31 декабря 2007 года запрещен лов всех видов рыбы на водохранилище Гута, озере Белое в Брестской области, водохранилище Светлогорское в Гомельской, некоторых озерах Витебской и в каналах Березовской ГРЭС. До 28 февраля запрещен лов щуки на водохранилищах Локтыши - Брестской области, и Краснослободское в Минской. До 1 июня запрещено ловить судака на канале "Микашевичский" на Брестчине.
# общество

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