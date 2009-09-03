Минобразования против дресс-кода для учителей

Законодательное закрепление в Беларуси дресс-кода для учителей нецелесообразно.

Врачи или пожарные носят специальную форму, которая необходима им по роду профессии, а в ведомствах или банках принят деловой стиль одежды, который соблюдается в том числе в школах, отметили в министерстве. Тот, кто идет работать учителем, по своему характеру уже нацелен на определенные нормы как в поведении, так и в ношении одежды. Настоящий учитель никогда не придет в школу в мини-юбке или топике - это одежда для отдыха, а не для работы в детском коллективе, и учитель об этом знает. В школах и так существуют нормы в одежде, и закреплять их на законодательном уровне - пустая трата времени и финансовых средств государства, считают в Минобразования.



Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Владимир Зданович рассказал сегодня на брифинге об инициативе депутатов закрепить в проекте Кодекса об образовании деловой стиль одежды для учителей. Депутаты Палаты представителей планируют принять проект Кодекса об образовании Беларуси на предстоящей осенней сессии в первом чтении. Затем документ будет дорабатываться, и во втором чтении он может быть рассмотрен на парламентской сессии не раньше чем через год, сообщает БЕЛТА.