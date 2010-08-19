Минобразования Беларуси направит оборудование для белорусской школы в Риге

Соответствующее поручение накануне дал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже 25 августа в Латвию отправится колонна машин с мебелью и книгами для организации учебного процесса.

Это единственная в стране белорусская школа и в ней обучается около 70% этнических белорусов. Однако до недавнего времени у них не было даже собственного здания. Латвийские власти – решили вопрос с новой пропиской, а белорусские – с оборудованием классов.

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь:

– Это и учебно-методическое обеспечение, это и повышение квалификации тех учителей, которые работают с нашими детьми. Мы их приглашаем в Академию последипломного образования и даем соответствующую учебно-методическую подготовку. Для того, чтобы качественно осуществлялся учебный процесс.