Прямой эфир

Минобразования Беларуси направит оборудование для белорусской школы в Риге

19 августа 2010 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующее поручение накануне дал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже 25 августа в Латвию отправится колонна машин с мебелью и книгами для организации учебного процесса.

Это единственная в стране белорусская школа и в ней обучается около 70% этнических белорусов. Однако до недавнего времени у них не было даже собственного здания. Латвийские власти – решили вопрос с новой пропиской, а белорусские – с оборудованием классов.

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь:
– Это и учебно-методическое обеспечение, это и повышение квалификации тех учителей, которые работают с нашими детьми. Мы их приглашаем в Академию последипломного образования и даем соответствующую учебно-методическую подготовку. Для того, чтобы качественно осуществлялся учебный процесс.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
19 августа 2010 19:13

Операцию по пересадке донорской почки с использованием метода лапороскопии впервые провели в Беларуси

19 августа 2010 14:26

Мошенник, предлагая пройти стажировку за границей, заработал $35 тысяч

19 августа 2010 14:21

Администрация Президента Беларуси с 23 августа продолжит мониторинг работы органов местной власти с населением