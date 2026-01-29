Минобороны сообщает о призыве военнослужащих запаса в рамках проверки боеготовности воинских частей и подразделений. Мероприятия проводятся в военкомате Барановичей, Барановичского и Ляховичского районов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из воинских частей развернут пункт приема личного состава. Военнообязанные получают установленное обмундирование и снаряжение. Логистика отработана: от получения формы до распределения по подразделениям проходят считанные часы.

Алексей Синчук, военный комиссар Барановичей, Барановичского и Ляховичского районов:

В данный момент проводится мероприятие по оповещению, призыву военнообязанных на проверочные сборы в соответствии с распоряжением Генерального штаба. Военнообязанные после того, как мы оповестили и их собрали, мы призываем и отправляем их в составе команд на общевойсковой полигон.

Впереди этап боевой учебы. Главная задача – восстановить навыки по своим военно-учетным специальностям. Под руководством опытных инструкторов военнослужащим предстоит выполнить задачи в рамках поставленных учебных и боевых целей.