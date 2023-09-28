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Минобороны: польский вертолёт дважды нарушил белорусскую границу

28 сентября 2023 20:27
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Польша нарушила воздушное пространство Беларуси. В Министерстве обороны раскрыли подробности сегодняшнего инцидента. Около 15:00 ВВС и ПВО зафиксировали приближение польского воздушного судна к нашей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны: польский вертолёт дважды нарушил белорусскую границу-1

Спустя 18 минут вертолет пересек границу Беларуси и пролетел полтора километра вглубь нашей территории. Где-то спустя час ситуация повторилась, и воздушное судно сопредельной страны снова нарушило госграницу, при этом углубление составило 300 метров. Сведения подтверждены данными объективного контроля. В связи с инцидентом в воздух была поднята дежурная авиация. На данном этапе выясняются обстоятельства произошедшего. Министерство обороны совместно с МИД готовит соответствующую ноту.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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