Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк принял участие в церемонии открытия выставки FIHAV на Кубе

Новости Беларуси. Национальная экспозиция Беларуси впервые представлена на международной выставке на Кубе. По своей значимости FIHAV входит в тройку крупнейших экспозиций в Латинской Америке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно свои стенды здесь представляют более 4 тысяч компаний из 60 стран.

Белорусский стенд знакомит посетителей с научными разработками и инновационной продукцией. Также представлена наша фармацевтическая промышленность и образцы машиностроения. Участие в открытии форума принял министр промышленности Беларуси Виталий Вовк. Он отметил, что главная цель участия нашей страны – более активно входить на рынок Кубы. Такую задачу поставил Александр Лукашенко.

На острове востребована продукция МАЗа, «Гомсельмаша», МТЗ. Уже на церемонии открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Торговой палатой Кубы.