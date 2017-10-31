Прямой эфир

Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк принял участие в церемонии открытия выставки FIHAV на Кубе

31 октября 2017 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальная экспозиция Беларуси впервые представлена на международной выставке на Кубе. По своей значимости FIHAV входит в тройку крупнейших экспозиций в Латинской Америке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно свои стенды здесь представляют более 4 тысяч компаний из 60 стран.

Белорусский стенд знакомит посетителей с научными разработками и инновационной продукцией. Также представлена наша фармацевтическая промышленность и образцы машиностроения. Участие в открытии форума принял министр промышленности Беларуси Виталий Вовк. Он отметил, что главная цель участия нашей страны – более активно входить на рынок Кубы. Такую задачу поставил Александр Лукашенко. 

На острове востребована продукция МАЗа, «Гомсельмаша», МТЗ. Уже на церемонии открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Торговой палатой Кубы. 

# общество # Беларусь-Куба

Другие новости рубрики

Все новости
Школа эстетики Kids’ PODIUM: воспитать в детях и подростках чувство прекрасного, приобщить их к искусству моды и стиля
31 октября 2017 10:20

Школа эстетики Kids’ PODIUM: воспитать в детях и подростках чувство прекрасного, приобщить их к искусству моды и стиля

Финансовая грамотность белорусов: как и на чём правильно экономить деньги?
31 октября 2017 08:41

Финансовая грамотность белорусов: как и на чём правильно экономить деньги?

Как проходит подготовка белорусских дорог к зиме и по какому единому номеру белорусы могут сообщить о проблемах на дороге?
31 октября 2017 07:43

Как проходит подготовка белорусских дорог к зиме и по какому единому номеру белорусы могут сообщить о проблемах на дороге?