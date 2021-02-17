Министр образования Беларуси: это ненормально, когда на бюджете набираем небольшую группу, а на внебюджете в пять раз больше

Новости Беларуси. Каждый третий белорус учится. К такому выводу пришли в Минобразования. 17 февраля там подвели итоги 2020 года и наметили перспективы на ближайшую пятилетку. Акцент, конечно, на развитии личности, внедрении инноваций и подготовке кадров под потребности экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Надо посмотреть соотношение цифр приема на бюджет и на платном. Это ненормально, когда на бюджете набираем небольшую группу, а на внебюджете в пять раз больше, чем на бюджете набираем. И потом вдруг сталкиваемся с тем, что эти внебюджетники не знают, куда трудоустроиться со своей специальностью, допустим, международные отношения. К примеру я говорю. Поэтому здесь тоже надо найти разумный баланс. Если это человек, который уже имеет высшее образование, идет получение второго высшего образования и ему нужно это для работы, это один фактор. А если это после школы, наверное, надо как-то здесь скорректировать эти цифры приема, посмотреть.