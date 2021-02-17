Прямой эфир

Министр образования Беларуси: это ненормально, когда на бюджете набираем небольшую группу, а на внебюджете в пять раз больше

17 февраля 2021 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каждый третий белорус учится. К такому выводу пришли в Минобразования. 17 февраля там подвели итоги 2020 года и наметили перспективы на ближайшую пятилетку. Акцент, конечно, на развитии личности, внедрении инноваций и подготовке кадров под потребности экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр образования Беларуси: это ненормально, когда на бюджете набираем небольшую группу, а на внебюджете в пять раз больше-1

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Надо посмотреть соотношение цифр приема на бюджет и на платном. Это ненормально, когда на бюджете набираем небольшую группу, а на внебюджете в пять раз больше, чем на бюджете набираем. И потом вдруг сталкиваемся с тем, что эти внебюджетники не знают, куда трудоустроиться со своей специальностью, допустим, международные отношения. К примеру я говорю. Поэтому здесь тоже надо найти разумный баланс. Если это человек, который уже имеет высшее образование, идет получение второго высшего образования и ему нужно это для работы, это один фактор. А если это после школы, наверное, надо как-то здесь скорректировать эти цифры приема, посмотреть.  

Заместитель премьер-министра Беларуси назвал главную задачу в системе образования после ВНС (читайте здесь).  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подвергается полному комплексу очистки и сбрасывается в Свислочь. Как перерабатывают снег в Минске
17 февраля 2021 10:56

Подвергается полному комплексу очистки и сбрасывается в Свислочь. Как перерабатывают снег в Минске

Что делать, если вы застряли в лифте, и как бороться со страхом замкнутого пространства?
17 февраля 2021 10:47

Что делать, если вы застряли в лифте, и как бороться со страхом замкнутого пространства?

Австрийская газета Wochenblick: Александр Лукашенко не стал вводить карантин, и цифры доказали его правоту
17 февраля 2021 10:32

Австрийская газета Wochenblick: Александр Лукашенко не стал вводить карантин, и цифры доказали его правоту