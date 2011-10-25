Министр обороны: В вооруженных силах Беларуси в этом году сделан шаг вперед по обустройству быта

Условия жизни и быта военнослужащих улучшаются. По поручению главы государства в белорусской армии проводится целый комплекс мероприятий. Меняют облик и военные городки. Это предусмотрено Госпрограммой на ближайшую пятилетку.

На базе одного из зенитно-ракетных дивизионов в Минской области прошло показательное занятие с армейским руководством. Участники сбора побывали в казармах, на коммунальных и технических объектах, воочию увидели, в каких условиях живут и работают военнослужащие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Реализуя требования главы государства, главнокомандующего Вооружёнными Силами, мы с прошлого года эту работу начали, в этом году скорректировали по ряду направлений и целенаправленно решали эту задачу. В целом, во всех Вооруженных Силах в этом году сделан шаг вперед по обустройству быта, жизни, повседневной деятельности подразделений частей и соединений.