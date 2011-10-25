Прямой эфир

Министр обороны: В вооруженных силах Беларуси в этом году сделан шаг вперед по обустройству быта

25 октября 2011 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Условия жизни и быта военнослужащих улучшаются. По поручению главы государства в белорусской армии проводится целый комплекс мероприятий. Меняют облик и военные городки. Это предусмотрено Госпрограммой на ближайшую пятилетку.

На базе одного из зенитно-ракетных дивизионов в Минской области прошло показательное занятие с армейским руководством. Участники сбора побывали в казармах, на коммунальных и технических объектах, воочию увидели, в каких условиях живут и работают военнослужащие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:
Реализуя требования главы государства, главнокомандующего Вооружёнными Силами, мы с прошлого года эту работу начали, в этом году скорректировали по ряду направлений и целенаправленно решали эту задачу. В целом, во всех Вооруженных Силах в этом году сделан шаг вперед по обустройству быта, жизни, повседневной деятельности подразделений частей и соединений.

# общество # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
25 октября 2011 06:44

Вакульчик: Создание Следственного комитета обеспечит независимость и соблюдение законных прав и интересов и граждан, и общества, и государства

25 октября 2011 06:43

Рыбный день в Беларуси будет каждые выходные

25 октября 2011 06:42

Клаудио Гиларди, вице-мэр Капаннори: Мои партнеры и друзья из благотворительной ассоциации бывали в Беларуси уже неоднократно