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Министр обороны Беларуси отправился в Бангкок

04 ноября 2009 07:59
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Здесь открывается международная выставка «Оборона и безопасность-2009».В столице Таиланда Леонид Мальцев встретится с представителями вооруженных сил государств Юго-Восточной Азии.
# общество

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