Министр обороны Беларуси отправился в Бангкок

Они охватят все города и районы сибирского региона, где компактно проживают этнические белорусы.
В областном центре устанавливают елку, самую большую в истории города. Для лесной красавицы уже монтируют металлический каркас.
Это знаковые шедевры мирового кинематографа, которые впервые вышли на экраны 50-60 лет тому назад.
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