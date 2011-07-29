Министр национальной обороны Польши подал в отставку после отчета о крушении президентского самолета Ту-154 под Смоленском

Польша обнародовала итоговый доклад по расследованию катастрофы. В Варшаве уверены, что российский диспетчер давал неверные команды польскому экипажу.

Вместе с тем в докладе говорится о недостаточном уровне подготовки самих пилотов. Они не обратили внимания на возможность альтернативной посадки на аэродроме в Витебске.

Лайнер с президентом Польши и частью руководства страны на борту потерпел крушение в апреле 2010-го. Погибли все 96 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лех Качиньский, катастрофа ТУ-154 в Смоленске, выборы в Польше