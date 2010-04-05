Министр МВД Латвии: Я за то, чтобы высшая мера наказания у нас была

Российские теракты вновь разогрели полемику в обществе касательно исключительной меры наказания. И не только в самой России. В Латвии в числе противников полной отмены смертной казни немало чиновников и рядовых жителей Риги.

Среди них – Александр и Марина Дубины – выжившие зрители мюзикла «Норд-Ост», оказавшиеся 8 лет назад в заложниках в московском театральном центре на Дубровке.

У семьи Дубиных отношение к высшей мере наказания особое. Восемь лет назад сын и мать и сами были на волосок от смерти. В октябре 2002 года они были в Москве и смогли достать билеты на печально знаменитую постановку мюзикла Норд-Ост.

Александр Дубин:

– Удалось за эти три дня немного пообщаться с террористами. Они моего возраста ребята и не собирались там особо погибать.

В этот момент не хотел умирать никто. Семье Дубиных повезло, они выжили. В таких случаях говорят: судьба разделилась на «до» и «после». В чем измеряется настоящая цена жизни – теперь они хорошо знают.

Александр Дубин:

– Считаю, что смертная казнь нужна.

Марина Дубина:

– Считаю, что высшая мера наказания приемлема. Мне кажется, что некоторых бы она остановила, если бы они понимали, что они тоже лишаются жизни.

Содержание каждого из приговоренных к пожизненному заключению обходится бюджету в копеечку. Наказание они отбывают в отдельных камерах и в несколько лучших условиях, нежели остальные. К тому же для охраны спецконтингента требуется повышенный уровень безопасности. А сейчас в стране каждый лат на счету. О смертной казни по-прежнему спорят.

Линда Мурниеце, министр внутренних дел Латвии:

– Я за то, чтобы такая мера наказания у нас была. Но ясно, что каждый раз, когда я об этом заявляю громко, на нас странно смотрят страны Евросоюза, поскольку у них смертная казнь запрещена. Но, тем не менее, я знаю, что в ситуации, когда в Латвии происходят действительно серьезные преступления, особенно по отношению к детям, то если бы в эти дни проводился референдум в Латвии, то 90% людей проголосовали бы за смертную казнь.

В законодательстве Латвии применение смертной казни предусмотрено. Правда, только в военное время. Несколько лет назад депутаты сейма, под нажимом Европы, обсуждали возможность исключить эту статью из закона, но не решились. Во многом потому, что в обществе эту инициативу не поддержали.

Во многих странах мира за последние годы расширили перечень преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь. Это США, Китай, Иран, Корея, Саудовская Аравия. На фоне шокирующих преступлений последних лет в этом списке вполне может оказаться и Латвия.

Сергей Герасимов, Сергей Болочко, телекомпания СТВ, Рига, Латвия.