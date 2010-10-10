Министр культуры Беларуси: Плануем арганізаваць выставу сучаснай графікі ў васьмі еўрапейскіх сталіцах

Беларусь – страна с богатыми культурными традициями и историко-культурным потенциалом. 10 октября почти 65 тысяч работников культуры отмечают профессиональный праздник.

С творчеством Купалы Глафира Глушаль впервые познакомилась на четвертом курсе университета. Глафира Васильевна защитила по нему курсовую. И лишь спустя десять лет, учитель французского и английского, нашла свое призвание. Сейчас вместо иностранных языков, в музее она преподает школьникам белорусскую литературу. На экскурсиях рассказывает то, чего нет в учебнике.

В музее Купалы сорок тысяч экспонатов. Но с её подачи недавно открыли выставку с вещами поэта, которые не видел никто. Это ручка и рукописи, которым по сути два столетия. Эти раритеты недавно выставляли в музее Пушкина в Москве.

Глафира Глушаль, сотрудник Государственного литературного музея имени Янки Купалы:

У нас ёсць праэкты з Расіяй. З музеямі Шолахава і Талстога.

В фонде Владимира Жбанова экспонатов в десять раз меньше. Потому как мастер дарит их городу. «Незнакомка», «Прикуривающий», «Девочка с зонтиком». Скульптур Владимира Жбанова в Минске около двадцати. Скоро отсюда уедут «Случайные покупатели». Их приобрел один из столичных универмагов.

Он работает с воском, глиной и пластилином. Как любой скульптор. Но манеру Жбанова узнают не только в нашей стране. Его работы есть в Санкт-Петербурге, Подмосковье и в Дюссельдорфе. Поэтому, чтобы достойно представлять нашу страну на международном уровне, в Беларуси собираются создать Республиканский совет по делам культуры и искусства. В него войдут театралы, музыканты и художники. Всего – 90 человек.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Мы вернемся на «Біенале» ў Венецыю, паедзем на «Квардыянале» ў Прагу. Плануем арганізаваць выставу сучаснай графікі ў васьмі еўрапейскіх сталіцах. Гэта таксама падзея для культуры.

О Беларуси знают и в Беларусь едут. Только этой осенью столицу посетила мировая звезда Джо Кокер, на театральные подмостки Минска приехала знаменитая «Золотая маска», а фестиваль Башмета собрал легенд музыкальной классики. Поэтому сейчас в правительстве активно заговорили о Первом фестивале белорусов мира. Он запланирован на конец июня 2012 года.

Юлия Шейн, Екатерина Расолько, Илья Пучко, телекомпания СТВ