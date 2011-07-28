Министр энергетики Александр Озерец провел прием граждан в Гродно

Это уже не первая встреча руководителя ведомства с жителями Принёманского региона.

В итоге работы выездной приемной все жалобы приняты к рассмотрению. Поручения разобраться в ситуациях на местах получили областные чиновники. И как пообещал министр, в течении месяца на все вопросы будут даны письменные ответы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:

Такая форма даёт хорошую положительную динамику. Чтобы действительно те проблемы, которые есть у заявителя, у населения, рассматривать более детально и тщательно. Чтобы так называемый махровый бюрократизм, чванство, исчезли. Вопросы, которые не рассматривались по 3-5 лет — в прошлом году мы только по отрасли решили где-то 5-7 вопросов. Поэтому такое общение актуально.