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Министерству сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – 90 лет

04 января 2009 14:21
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Белорусские аграрии добились небывалых урожаев на своей ниве. В этом году завершится реорганизация структуры управления. Будет укреплена система продвижения продукции. Появятся отраслевые продовольственные компании, которые будут продвигать продукцию на внешний рынок. А новое структурное подразделение – Белсельхознадзор станет главным контролирующим органом в производстве продуктов питания и обеспечением их высокого качества, выполнением всех требований по безопасности пищевых продуктов.
# общество

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