Министерству сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – 90 лет

Белорусские аграрии добились небывалых урожаев на своей ниве. В этом году завершится реорганизация структуры управления. Будет укреплена система продвижения продукции. Появятся отраслевые продовольственные компании, которые будут продвигать продукцию на внешний рынок. А новое структурное подразделение – Белсельхознадзор станет главным контролирующим органом в производстве продуктов питания и обеспечением их высокого качества, выполнением всех требований по безопасности пищевых продуктов.