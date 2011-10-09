Министерство ЖКХ: Жители Минска и областных центров потребляют в среднем 153 литра воды в сутки

Главная коммунальная новость недели — в Беларуси ввели дифференцированный порядок оплаты услуг водоснабжения. Как же это будет работать и скажется ли это на суммах в жировках? На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Елена Дудинская, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Как это всё будет работать?

Елена Дудинская: Впервые в республике вводится дифференцированная оплата услуг водоснабжения и водоотведения. В постановлении правительства установлено, что 1 с октября те потребители этих услуг, у которых установлены приборы индивидуального учёта расхода воды, будут платить за объём воды потреблённый в пределах 140 литров в сутки на одного проживающего, зарегистрированного по месту жительства, по низким тарифах, установленным для населения.

Эта цена — 585 рублей за один кубический метр воды и 305 рублей за один кубический метр канализации. То есть, это 890 рублей. К объёмам потреблённой воды, которые превысят 140 литров в сутки, будет применяться тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат. Это 1440,9 рублей за кубический метр воды и 1105 рублей за кубический метр канализации — то есть, в сумме 2545,9 рублей.

В настоящее время в счёт-извещениях по оплате жилищно-коммунальных услуг все получат такую запись — это требование договора на водоснабжение. Предупреждение о том, что с 1 октября меняются условия оплаты за услуги.

140 литров — это много или мало? Хватит мне этого или нет?

Елена Дудинская:Введению этой нормы предшествовала большая работа, большой анализ потребления воды. За 2010 год анализ показал, что жители города Минска и областных центров потребляют в среднем 153 литра на одного проживающего в сутки. В других городах — 141 литр в сутки. Есть разные семьи — где больше, где меньше потребляют.

И не было целью ограничить потребление воды. Цель, скорее всего, — это экономия наших расходов. Потому что если по 2-3 литров люди сэкономят, то это выливается в 6-6,5% по республике за год. Это, скажем, потребление одного областного центра, как Могилёв или Витебск.

А сколько Вы потребляете в месяц воды? Вы ведёте собственную статистику? Вы экономите воду и намерены ли экономить её с октября?

Елена Дудинская:К сожалению, у меня потребление может быть несколько выше, чем 140 литров сутки. Но теперь буду экономить. Это простые истины по экономии: закрыть кран, когда чистишь зубы, набрать воду в стаканчик для бритья — это такие мелочи, но это приведёт к значительной экономии.

Надо информировать население. Если об этом часто говорить, то результат будет, и мы достигнем желаемого — экономия получится.