Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь: Рост цен на отопление произойдет поэтапно

Беларусь готова к осенне-зимнему отопительному сезону. Практически все ремонтные работы завершены, проведены необходимые испытания. В этом году специалисты заменили более 500 километров тепловых сетей, запаслись достаточным количеством топлива. Так что этой осенью и зимой, утверждают специалисты, тепла хватит всем.

Детскому саду № 115 пока только два года. Неисправностей с отоплением тут еще не случалось. Всегда тепло и уютно – как раз та атмосфера, которая необходима самым маленьким. Спокойны и дети, и родители.

Лилия Дичко:

Они ходят в маечках, шортиках целый год. Не переживаю, что продует.

Анастасия Борисевич:

И даже можно зимой ходить вот с таким рукавом, потому что у нас включат батареи.



За сохранность тепла и уюта в этом «детском царстве» отвечает завхоз Ирина Ивановна. Именно у нее хранятся ключи от самой важной комнаты в здании.

Ирина Павловец, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части ГУО «Ясли-сад № 115» Минска:

Мы находимся в теплоузле, где выставляется нужная температура.

У меня много разных обязанностей, но поддержание тепла в детском саду является одной из основных.



Сюда уже приходили. Так что все оборудование проверено и готово в любой момент приступить к отопительной работе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Павловец, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части ГУО «Ясли-сад № 115» Минска:

Уже будет открыта задвижка на отопление, когда пойдет вода в трубы.



Сегодня паспорта готовности к отопительному сезону уже имеют более 80% теплоисточников жилищно-коммунального хозяйства. Все работы завершат в установленный срок – до 15 октября.

Ответ на вопрос «Когда включат отопление?» интересует, конечно, каждого. В первую очередь потеплеет в детских садах и учебных заведениях, когда температура в 10 градусов продержится пять дней. Уже затем потеплеет в жилых домах, когда температура в 8 градусов и ниже продержится тот же период времени.

А в самую последнюю очередь батареи включат в административных и производственных организациях.

В том, что осенью и зимой 2011 тепло будет вовремя, сомневаться не приходится. Созданы достаточные запасы древесного топлива и торфа, не вызывают опасения и запасы природного газа, к работе готово водопроводно-канализационное хозяйство, и не только.

Анатолий Шагун, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Более 540 километров тепловых сетей заменено, что позволяет нам уверенно говорить о надежном прохождении отопительного периода.

Эдмунд Гришкевич, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Выполнены запланированные объемы по основным ограждающим конструкциям, стыки стеновых панелей, кровли, по подготовке инженерного оборудования. Все испытано.

За отопление, как известно, надо платить. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства обещают, что «рост» цен произойдет поэтапно. Тарифы будут изменяться в соответствии с требованиями главы государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, цена отопления зависит и от самих жильцов: чтобы не терять драгоценную температуру, окна обязательно нужно утеплять.