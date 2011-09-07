Министерство внутренних дел ужесточает контроль за незаконными валютными операциями

Соответствующее поручение дал президент на Совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

За последние восемь месяцев текущего года из незаконного оборота изъято денег на сумму эквивалентную трем млрд белорусских рублей, возбуждено 37 уголовных дел и составлено около 800 административных протоколов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

МВД напоминает: за незаконные валютные операции предусмотрен не только штраф, но и уголовная ответственность.

В новый комплекс мер также входит ужесточение контроля за работой банков, так как ранее уже были случаи превышения полномочий их работниками.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

В Витебской области был задержан неработающий местный житель, которому 28 лет, за незаконные валютные операции. У него было изъято в эквиваленте почти 200 млн рублей. Помимо этого установлен доход, который он получил от незаконной предпринимательской деятельности, связанной валютно-обменными операциями. За несколько месяце он составил почти 100 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.