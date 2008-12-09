Министерство внутренних дел активно борется с валютчиками

Для наведения порядка в сфере валютно-обменных операций в ведомстве и банках страны приняли целый комплекс профилактических мер. А деятельность уже промышляющих менял пресекают на корню. Только за прошлый месяц на "черных" валютчиков составлено около 100 административных протоколов. Также правоохранители изъяли у них почти 70 тысяч долларов и девять тысяч евро, а также немалые суммы в других валютах. Ужесточать меры наказания в ведомстве пока не намерены, но напоминают, что штраф и изъятие денежных средств производят как у самих валютчиков, так и у их "клиентов".