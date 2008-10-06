Прямой эфир

Министерство статистики и анализа преобразовано в Национальный статистический комитет Республики Беларусь

06 октября 2008 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
4 октября этого года указ вступил в силу. Новый республиканский орган госуправления выводится из подчинения правительства и становится полностью независимым в своей профессиональной деятельности, как этого требует принятый в 2005 году Европейский кодекс статистической практики. Таким образом, статус органов белорусской государственной статистики повышен, но задачи и функции, которые стояли перед министерством, сохраняются. И одно из глобальных мероприятий, к которому белорусские статисты уже активно готовятся, это перепись населения. Она пройдет в 2009 году.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
05 октября 2008 14:10

Свой профессиональный праздник отмечают педагоги Беларуси

05 октября 2008 14:08

В Славгородском районе отмечали 300-летний юбилей одного из главных сражений русско-шведской войны

05 октября 2008 14:08

Белорусский епископ принимает участие в заседании Синода в Ватикане