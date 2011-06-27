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Министерство обороны планирует применять более строгие меры к уклонистам от срочной службы в вооруженных силах

27 июня 2011 16:43
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Сейчас в воинских формированиях страны продолжаются плановые мероприятия по призыву граждан.

Как заявили в военном ведомстве, внимание будет уделено всем тем, кто обязан отдать долг родине. И, как отметили в Минобороны, среди участников недавних акций протеста замечено много уклонистов.

Сергей Куприк, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Среди задержанных в ходе акции гражданского неповиновения 22 июня, так называемой «Революции через социальную сеть», около половины – уклонисты от срочной военной службы. Эти сведения, полученные от МВД, в настоящее время переданы в военкоматы для принятия решения о призыве этих и молодых людей или же о привлечении их к административной и уголовной ответственности.
Мы будем и впредь интересоваться участниками подобных акций, дабы помочь сомневающимся молодым людям выполнить свой конституционный долг, а в государстве обеспечить закон и правопорядок.

# общество

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