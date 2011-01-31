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Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Египет

31 января 2011 12:19
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Обстановка в стране неспокойная. Наше посольство в Каире держит на контроле ситуацию с белорусами, которые находятся на курортах Египта.

Среди пострадавших наших соотечественников нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальний управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
В настоящий момент посольство Беларуси в Египте работает в обычном режиме. Дипломаты собирают информацию о присутствии белорусских граждан на курортах Египта.
По нашей информации, к счастью, беспорядки не коснулись белорусских граждан. Тем не менее, мы продумываем возможные мероприятия для оказания содействия белорусам в случае необходимости. Мы находимся в тесном контакте с египетскими властями, консульскими службами России и других стран мира.

# общество

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