Новости Беларуси. Министерство информации ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу займов.

Об этом сообщается на сайте Мининформа.

Данное решение было принято в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам, которые размещали ненадлежащую рекламу о предоставлении займов неограниченному кругу лиц, было принято десятого января.