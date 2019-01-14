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Министерство информации ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

14 января 2019 07:29
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Новости Беларуси. Министерство информации ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу займов.

Об этом сообщается на сайте Мининформа.

Данное решение было принято в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам, которые размещали ненадлежащую рекламу о предоставлении займов неограниченному кругу лиц, было принято десятого января.

# Интернет # общество

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