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Министерство информации Беларуси: интерактивность – самое слабое место наших сайтов

07 июня 2010 15:37
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Беларусь необходимо широко представлять в глобальной сети. Для этого национальные интернет-проекты должны иметь дублирующие версии на иностранных языках. Так называемые зеркальные сайты.

Причем здесь должны работать люди, которые смогут вести диалог с иностранной интернет-аудиторией. Так считают во внешнеполитическом ведомстве страны. А представители Министерства информации отметили, что нужно развивать присутствие государственных структур в интернете, в том числе и в блогах.

Юрий Царик, заместитель начальника управления электронных СМИ министерства информации Республики Беларусь:
– Не хватает нам, во-первых, иноязычных версий сайтов. Во-вторых, регулярной, полноценной наполняемости сайта и регулярной обновляемости. Третье, что отмечают специалисты – это интерактивность сайтов, наверное, это самое слабое место.

# общество

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