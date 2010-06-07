Министерство информации Беларуси: интерактивность – самое слабое место наших сайтов

Беларусь необходимо широко представлять в глобальной сети. Для этого национальные интернет-проекты должны иметь дублирующие версии на иностранных языках. Так называемые зеркальные сайты.

Причем здесь должны работать люди, которые смогут вести диалог с иностранной интернет-аудиторией. Так считают во внешнеполитическом ведомстве страны. А представители Министерства информации отметили, что нужно развивать присутствие государственных структур в интернете, в том числе и в блогах.

Юрий Царик, заместитель начальника управления электронных СМИ министерства информации Республики Беларусь:

– Не хватает нам, во-первых, иноязычных версий сайтов. Во-вторых, регулярной, полноценной наполняемости сайта и регулярной обновляемости. Третье, что отмечают специалисты – это интерактивность сайтов, наверное, это самое слабое место.