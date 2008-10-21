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Минимальные размеры алиментов на детей законодательно закрепили белорусские парламентарии

21 октября 2008 10:37
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Сумма выплат на одного несовершеннолетнего будет не менее половины бюджета прожиточного минимума, на двух — не менее 75%, на трех детей — не менее ста. Напомним, по 31 октября минимальный прожиточный бюджет в среднем на душу населения составляет 224 тысячи 700 рублей. Кроме того, за каждый день просрочки выплаты алиментов предусмотрена пеня.

Депутаты также приняли проект закона по профилактике правонарушений. Документ закрепляет основные формы участия в этой деятельности госорганов.

А новый законопроект "О радиационной безопасности населения" приобретает актуальность в связи с перспективой строительства атомной станции в Беларуси. Он определяет порядок захоронения источников ионизирующего излучения. Отдельная глава посвящена обращению с радиационными отходами.
# общество

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