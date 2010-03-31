Мингорисполком: Значительно расширен перечень граждан, которые временно ограничены в выезде за пределы Беларуси

Заместитель начальника отдела управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Светлана Петровна Иванова об изменениях в законодательстве в связи с принятием закона «О порядке выезда и въезда в Республику Беларусь».

Олег Степанюк, телекомпания СТВ: Вступил в силу закон «О порядке выезда и въезда в Республику Беларусь». Отрадно, что это произошло накануне отпускного сезона. Как мы говорили, одно из революционных новшеств — это разрешение на выезд ребенка без согласия другого родителя. Какие еще изменения?

Светлана Иванова, заместитель начальника отдела управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома: Значительно расширен перечень граждан, которые временно ограничены в выезде за пределы Республики Беларусь. Это касается, в частности, людей, которые владеют какими-либо госсекретами, находятся под превентивным надзором, уклоняются от исполнения от служебного долга в армии и службе в резерве, а также тех, кто является должником по делу о банкротстве.

Олег Степанюк: Скажите, пожалуйста, человек, который попадает в категорию так называемых невыездных, знает об этом или ему становится известно только на границе?

Светлана Иванова: Орган, который принял решение о временном ограничении граждан на выезд за границу, в течение суток с момента принятия решения направляет ему уведомление. Точно так же действуют органы, которые принимают решение о снятии с лица такого ограничения.

Олег Степанюк: Есть ли причины, по которым невыездной человек все же сможет выехать за границу?

Светлана Иванова: Да. Например, если у человека кто-то умер за границей либо он является свидетелем по какому-то судебному процессу.

Олег Степанюк: Новый закон называется «О порядке выезда и въезда в Республику Беларусь». Мы говорили о выезде. А изменилось ли что-то кардинально во въезде в нашу страну?

Светлана Иванова: В общем, ничего не изменилось. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на въезд в нашу страну.

Олег Степанюк: Когда у нас появятся биометрические паспорта?

Светлана Иванова: Биометрические паспорта у нас появятся, но пока мы живем с теми паспортами, которые у нас есть.