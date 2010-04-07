Мингорисполком: За депутатами Молодежного парламента — большое будущее!

В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

МНЕНИЕ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Каждое поколение по-своему хорошее. Однако в каждом поколении есть как много положительного, так и отрицательное. Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение имело больше положительных качеств: стремилось получить хорошее образование, обеспечить себя хорошей работой и приносить пользу своей Родине, а также быть патриотами. Молодежи предоставлены все возможности в Минске, чтобы учиться. Сколько в Минске учебных заведений: высших, средних, колледжей!.. У нас все открыто для получения хорошего достойного образования.

Михаил Титенков: Согласен с мнением минчанина. У нас 32 ВУЗа, которые дают хорошее образование.

При городском совете есть Молодежный парламент, в который входит 55 депутатов — школьников. Я ими очень горжусь. Эти ребята очень умные, грамотные, начитанные. Их интересует все — они влазят в каждую проблему, причем даже больше, чем наше поколение. Это здорово: за этой молодежью большое будущее.