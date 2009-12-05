Мингорисполком выделит семьям беженцев квартиры

В следующем году 10 семьям, проживающим в Минске, выделят квартиры, которые капитально отремонтируют

Сейчас в Беларуси статус беженца имеют более восьмиста человек. Большинство из них — уроженцы Афганистана.

Беларусь для Терено — вторая родина. Семнадцать лет назад родители бежали из Афганистана от бомбежек. Все её детство, отрочество и юность прошли на съемной квартире. Сейчас работу совмещает с учебой: будущий бухгалтер одна содержит семью. Иметь свой угол — её мечта, которой суждено сбыться.

Терено Хамиди, беженка (Афганистан)

- Мы подавали заявку и стоим в очереди. Когда узнали, что есть какая-то надежда получить эту квартиру, я и мои родители были счастливы.

В тесноте, но не на улице. Многодетная семья Абдула-Азиза — фаворит на квадратные метры от города. В его съемной трехкомнатной квартире много лет ютятся сразу девять человек.

Абдул-Азис Факирзада, беженец (Афганистан)

- Мы вынуждены так жить, другого выхода пока нет. Дети маленькие, жена дома, я работаю на рынке за двоих. Когда мы получим свой угол, станет намного проще.

Пустующую жилплощадь беженцам уже готовы предоставить Фрунзенский и Ленинский районы. Сначала это были подвалы и помещения цокольных этажей. Затем приземленную идею перевернули с ног на голову и решили отремонтировать чердаки.

Шоле Сафави, представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь

- С помощью специалистов мы проведем техническую экспертизу помещений. И более того, сделаем ремонт, чтобы они стали пригодными для нормального проживания. После того, как люди туда заселятся, они не будут платить арендную плату, но коммунальные услуги будут оплачивать.

В Минске в статусе беженцев — более трехсот человек. Это уроженцы Афганистана, Эфиопии, Ирака, Палестины и Грузии. Наша страна подписала все международные соглашения, которые защищают их права. Сейчас реализуется проект «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и Украине». Это содействие в получении жилья и трудоустройстве эмигрантов.

Владимир Кравченко, депутат Минского городского совета депутатов

- Данный проект отвечает национальным интересам, внутренней и внешней политике государства по выполнению международных соглашений - Женевской конвенции 1951 года по вопросам придания статуса беженцев иностранцам и их интеграции в общество.

Квартирный вопрос для десяти семей беженцев решится в конце этой недели. В мэрии уже подсчитали, квадратных метров сразу на всех не хватит. Нашли пока три помещения на техническом этаже и одну двухкомнатную квартиру.

Тем не менее, первыми новоселье отпразднуют многодетные семьи. Замки для них откроют уже в следующем году. Остальным эмигрантам предложат альтернативу: Мингорсовет поможет искать съемное жилье.