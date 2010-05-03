Мингорисполком: Ветераны получат компенсацию затрат на ремонт в размере 5 минимальных заработных плат

В гостях у программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ражанец Анатолий Алексеевич.

Екатерина Забенько: Скажите, пожалуйста, какие льготы в преддверии 65-летия Победы получат ветераны?

Анатолий Ражанец: Сегодня в Минске проживает чуть больше 14 тысяч ветеранов, участников Великой Отечественной войны и лиц, к ним приравненным. В соответствии с Указом № 69, ведутся выплаты материальной помощи этим людям от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

С 2004 года в Минске реализуется программа по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Согласно этой программы, предусматривается ежемесячная доплата к пенсиям ветеранов и участникам Великой Отечественной войны в размере минимальной пенсии по возрасту. Семьи погибших военнослужащих получают сумму, равную 50 % минимальной пенсии по возрасту.

Кроме того, ветераны и участники войны могут воспользоваться правом прохождения курса реабилитации в оздоровительном центре, обследования жилищно-бытовых условий. Уже принято более 800 заявок от данной категории граждан. По мере возможности они выполняются.

Также предусмотрены выплаты в размере 5 минимальных заработных плат на компенсацию затрат, которые потребуются ветеранам и участникам и ветеранам Великой Отечественной войны на проведение ремонта. Составлены списки для вручения треугольников Победы от имени Президента Республики Беларусь.